Pohne i lodí, teď poletí na mistrovství světa do Ameriky

Sušice – Jako jediný Čech pojede Jiří Vytiska (35) ze Sušice, který je nejsilnějším mužem ČR pro rok 2016 a profesionálním strongmanem, na mistrovství světa Strongman, které se koná 2. – 5. března ve městě Columbus v USA.

Jiří Vytiska.Foto: DENÍK/Daniela Loudová

Strongmani se mu zalíbili v roce 2010 a od té doby tomuto sportu doslova propadl. „Tento sport vychází ze skotských her. Převrací se při něm pneumatiky, tahají se nákladní vozy, letadla, lodě, zkrátka se dělají věci, které běžní lidé nezvládnou. Asi proto strongman, čili silný muž. Mně se to zalíbilo na internetu, kde jsem viděl strongmany a řekl si, že bych něco takového chtěl dělat. V roce 2011 jsem uspořádal první závody v Sušici a začal závodit," řekl o svých začátcích Vytiska.

Začínal jako amatér a nyní už je mezi profesionály. Na svém kontě má mnoho výher na soutěžích i nějaké rekordy. „Ve zdvihu klády mám rekord 185 kg, u mrtvého tahu 340 kg, což ale v České republice nic neznamená, stejně tak u dřepu či benchpressu mám spíše průměr. Ale třeba u převracení pneumatiky mám rekord 800 kg, což už je dost," uvedl Vytiska.

Vloni se mu podařilo vyhrát Český profesionální pohár, který se skládal z několika závodů po republice, kde bojoval proti nejsilnějším mužům v Čechách. Byl také na mistrovství ČR ve zdvihu klády, kde vyhrál, a třetí místo vybojoval na mistrovství národů v Polsku.

PODPORA A ODHODLÁNÍ

Jak ale sám říká, nic by nešlo, kdyby ho ve všem nepodporovala rodina, která je pro něj velmi důležitá. „Když mohou, jezdí se mnou po závodech a když ne, tak i to, že vím, že mě podporují, mi stačí. Mám doma zázemí a hlavně jídlo, což je základ," smál se Vytiska.

Za vším je ale velká dřina a odhodlání. Trénuje třikrát týdně tři hodiny. „Je to o tom se kousnout a jít za svým cílem. Když člověk ráno vstává, tak to cítí, a to je mi jen 35," podotkl strongman, který nezastírá, že být nejsilnějším mužem v České republice ho těší.

MS V AMERICE

Díky tomu pojede také v březnu na mistrovství světa strongmanů do Ameriky, kde se utká s těmi nejsilnějšími muži z celého světa. Mistrovství se koná při Arnold Sports festivalu, který dlouhá léta pořádal Arnold Schwarzenegger. „Každá federace ze své země vysílá ty nejsilnější muže, které má. Poláci mají například federací více, proto jich tam vloni bylo asi deset," vysvětlil Vytiska.

Představu, co ho na mistrovství čeká, už má. Bude přenášet 127 kg těžký pivní sud, který se musí zároveň zvedat nad hlavu, dalšími disciplínami jsou přenášení 420 kg těžké hrazdy, zvedání 150 kg těžké nápravy nad hlavu, kde se budou počítat zdvihy za minutu, a mrtvý tah. Ve finále se zvedá pět železných koulí a druhá disciplína je tajná. I přesto, že pro běžného člověka je to něco nepředstavitelného, sušický silák se tam těší.