PODÍVEJTE SE: Z Plánice vyrazili Křižíkovou stezkou

Plánice – Ani třináctistupňový mráz neodradil v sobotu 42 účastníků 13. ročníku pochodu Křižíkovou stezkou z Plánice do Klatov.

Počasí nevadilo například Václavu Poduškovi z Klatov. „Jdeme už pojedenácté. Je sice méně účastníků než loni, ale počasí je nádherné," pochvaloval si Poduška.

Pochod založil v roce 2005 tehdejší plánický farář Josef Žák a vede po trase, po které chodívala maminka Františka Křižíka. „Podle některých zdrojů chodila paní Křižíková každý den a nosila rohlíky z Klatov panstvu do Plánice na zámek. Ale spíše to bylo dvakrát třikrát týdně," vysvětlila za organizátory pochodu Anna Ornová.

Zpočátku dokonce účastníci pochodu mohli cestou paní Křižíkovou s nůší rohlíků potkat. „Marie Palusková, která hrála paní Křižíkovou, ještě osobně znala Františka Křižíka, chodil dokonce k nim do rodiny. Teď už je v domově důchodců, je jí více než devadesát let. Ale ještě loni přišla jako paní Křižíková do hotelu, kde máme zakončení pochodu. Ze začátku jsme ji vozili třeba do Habartic nebo do Kydlin, kde jako paní Křižíková „potkávala" účastníky pochodu," smála se Ornová.

Trasa pochodu je dlouhá 17 kilometrů. Vede z Plánice lesem na Kvaslice, a odtud na Habartice. „Normálně se chodí z Habartic k televiznímu vysílači a dolů na Kydliny. Tam je ale letos hodně sněhu, možné je tedy jít i po silnici," doplnila Ornová.