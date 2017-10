PODÍVEJTE SE: Vodáci zamkli Otavu

Sušice – Několik desítek lodí vyrazilo v sobotu dopoledne na Otavu ze Sušice na Horažďovice a Strakonice.

U sušického vodáckého tábořiště totiž strakoničtí vodáci uspořádali tradiční zamykání Otavy.

„Zamykání Otavy děláme už šestnáctou sezonu. Je to setkání kamarádů a přátel, kteří jezdí na vodu, děláme to pro radost. Většina tady je nás ze Strakonic, ale jezdí i kamarádi třeba z Prahy nebo Plzně. Je nás přes třicet lodí, což je průměrná účast, podmínky jsou ale dnes krásné. Neprší, nefouká vody by sice mohlo být více, nějaká ale v řece je,“ řekl Deníku hlavní organizátor akce Václav Slavík, který Otavu zamkl maxiklíčem s tradičním vodáckým pozdravem „ahoj“.

Na vodu se organizátor zamykání Otavy podíval poprvé v devíti letech. „Bylo to ve vodáckém kroužku ve Strakonicích, jeli jsme na „čundr“ do Písku. Takže na vodě jsem už čtyřicet dva let,“ smál se Slavík, který je stále aktivním vodákem. „Každoročně pořádám zamykání a odemykání Otavy, takže to je povinnost, potom děláme ve Strakonicích novoroční výlet, naučili jsme se jezdit pravidelně do Prahy na akci „Přes tři jezy“ a kromě toho ještě vyrážíme dvakrát třikrát ročně na jedno až dvoudenní výlety,“ vyjmenoval.