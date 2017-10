PODÍVEJTE SE: Potřásl si rukou s terminátorem

Sušice – Svůj velký sen si splnil strongman Jiří Vytiska ze Sušice, když se na závodu Arnold Classic Europe v Barceloně setkal s Arnoldem Schwarzeneggerem.

Tento zážitek mu vyrovnal velké zklamání ze samotného závodu, kde skončil na předposledním místě mezi světovými profesionálními strongmany.

„Před soutěží jsem řekl, že je důležité neskončit poslední. To se mi podařilo, ale hodně mě to mrzelo. Měl jsem kládu 180 kg natrénovanou, ale nezvedl jsem. Srazilo mi to tak moc ego a sebevědomí, že pak už to všechno šlo pryč. Závody ale byly o spoustu levlů než jsem zvyklý, jsou hodně těžké. Věděl jsem do čeho jdu, ale asi ne až takhle,“ zhodnotil Vytiska, který přiznal, že má ikony strongmanského sportu vyfocené na zdi a nyní se mu podařilo s nimi závodit a nebylo to pro něj rozhodně nic jednoduchého. Čekaly na něj disciplíny jsou Log Lift – zdvih klády 180kg na opakováni, Super Yoke – přenášení klády 450kg na 25m, Frame Carry – přenášení ohrady 400kg na 25m, Deadlift – zvedání osy 365kg na opakování a Truck Pull, což je tahání dopravní prostředků.

Kromě toho si ale na svém seznamu toho, o čem sní, mohl odškrtnout jednu položku, a to setkání s Terminátorem Schwarzeneggerem. „Když přišel sedmdesátiletý Arnold Schwarzenegger, podal ruku, pozdravil nás, tak to byl nepopsatelný pocit. Udělali jsme si s ním fotky, poté byl ještě na vyhlášení, předával ceny a přišel i do zákulisí, kde si s námi povídal,“ popsal svůj zážitek Vytiska.

Tímto závodem pro něj ale sezona ještě nekončí, čekají ho ještě dva závody – v Praze a v Opavě – kde bude obhajovat titul. „Nedám to nikomu zadarmo a chci si titul udržet,“ přál si sušický silák.