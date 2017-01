PODÍVEJTE SE: Náměstím hřměly zvony i řetězy čertů

Bavorská Železná Ruda - Náměstí v Bavorské Železné Rudě se v pátek večer na nějakou chvíli proměnilo v zakouřené burácející peklo. Stalo se tak v rámci akce Rauhnacht.

„Jde o třetí ročník. Navazujeme tím na bavorskou tradici tzv. noci vykuřování, která se připomíná mezi Štědrým dnem a Třemi králi. Součástí akce je představení skupin v maskách čertů, strašidel, čarodějnic a dalších. Je to velmi působivé. Jsou tady čtyři skupiny z Bavorska a Rakouska a jedna z Čech, která předvádí akrobatickou show," uvedl za organizátory Tomáš Eisner. Účast byla hojná, a i když se akce konala už za hranicemi v Německu, zavítalo na ni hodně Čechů. Mezi nimi byla i rodina Jana Straky z Klatov. „Četli jsme o tom ve vašich novinách a zdálo se nám to zajímavé, tak jsme přijeli. Je to pěkná podívaná, i když je poměrně zima," řekl Straka, který obdivoval především krampusáky.