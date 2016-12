PODÍVEJTE SE: Na náměstí zazpíval Vlasta Horváth

Klatovy – O zlaté neděli se na klatovském náměstí konal poslední adventní trh. Vánoční atmosféru zpestřil sníh, který se začal sypat po poledni.

O kulturní program se postaral finalista Superstar Vlasta Horváth (na snímku) se svojí kapelou. Vrásky na čele mu zpočátku dělala jejich technika, která nešla tak, jak měla, ale lidé se nakonec koncertu dočkali. „Za techniku nemůže, i když čekat zrovna v takovém počasí nebylo nic příjemného. Ale stálo to za to, zpíval pěkně. A nakonec i sníh připomínal, že už se blíží Vánoce, které by mohly být i bílé," řekla návštěvnice vánočních trhů Eliška Řezanková, která si na náměstí přišla pro svícen a poslechnout koncert.

Až do čtvrtka se na klatovském náměstí konají vánoční řemeslné trhy, které můžete navštívit denně od 9 do 17 hodin. Každý den je připraven doprovodný program. Ve čtvrtek vše zakončí od 17 hodin živý betlém.