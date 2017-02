PODÍVEJTE SE: Na Hrázi v Sušici vyroste nová hala

Sušice – Nová sportovní hala v Sušici nebude sloužit jen na různé míčové hry, ale svoji část tam budou mít i atleti.

Výstavba sportovní haly vyjde na zhruba 30 milionů korun. Své místo najde v lokalitě Na Hrázi vedle areálu sběrného dvora. Stavět by se mělo začít už letos ke konci roku a dokončení se plánuje na příští rok. Nepůjde o tradiční sportovní halu. „Stavba je dle návrhu zajímavě architektonicky řešena s velkým počtem zeleně. Uvažujeme i o zajímavostech, které by přinesly do budoucna i ekonomické zhodnocení využití. V bazénu je zajímavostí protiproud, v hale by to byla část pro atlety, pro zimní tréninky a soustředění. Součástí by měla být i odhazovací plocha pro vrhače. Slibujeme si od toho, že hala bude maximálně využitelná pro různé sporty, nejen masové, ale i další. Počítáme s finančními prostředky pro letošní rok i na rok 2018," řekl starosta Sušice Petr Mottl.

V hlavní části haly bude tribuna pro 150 diváků. Chybět nebudou skladovací prostory pro náčiní, velké prostorné šatny, občerstvení, recepce, přezouvací zóna a podobně. Unikátem bude část pro atlety, kde bude tartanová běžecká dráha se čtyřmi pruhy o délce 50 m s doskočištěm. Během letních dnů budou moci sportovci relaxovat na terase.

Navrženo je také patro, kde návštěvníci najdou dvě hřiště na squash a malou lezeckou stěnu.

Nedílnou součástí haly bude přilehlé parkoviště s kapacitou 67 míst. Zajištěn tak bude přístup pro pěší i pro auta.

Podle místních si Sušice takovou halu zaslouží. „Líbí se mi nová hala v Kašperských Horách a přála jsem si, abychom něco podobného měli i my v Sušici. Vypadá to, že se nám to splní. Podle návrhů vypadá ještě lépe," řekla Sušičanka Simona Králová.

