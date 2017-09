PODÍVEJTE SE: Kalendář škodovek ozdobila Olga Lounová

Klatovy – Na poslední srazu škodovek, který se konal v Běšinech, byl představen nový kalendář ŠKODAteamu na rok 2018.

„Najezdili jsme více než 1100 kilometrů, projeli Čechy od Šumavy až po Krkonoše, čtyři dny fotili v polích, na louce i v garážích. Na kalendáři je opět 13 obrovských fotografií formátu A2+. Lidé v kalendáři najdou 13 nejhezčích vozů Škoda, které kdy sjely z linek. Od Spartaku, po Felicii roadster, přes 1000MBX, 110R, Garde cabrio až po MTX roadster a Felicii Fun,“ představil kalendář za ŠKODAteam Roman Schavel.

Těšit se můžete na celkem čtyři Dívky ŠKODAteamu, černovlásky, blondýnky, vysportované i „krev a mlíko“. „Jsou tam tři Klatovandy Julie, Vanda a Klára a přespolní Zdeňka s Chlumčan. Třešničkou na kalendáři je zpěvačka, herečka, závodnice rally a nově i drifterka Olga Lounová,“ sdělil Schavel.

To, jak se k focení se známou zpěvačkou dostali, byla spíše náhoda. Nafocení kalendáře svěřili známému fotografovi a malíři Radimu Kořínkovi. „Vozy jsou totiž nádherné ze všech úhlů, ale hezky a přirozeně vyfotit dívku je na umění fotografa a na toho našeho stojí fronty české modelky a celebrity. Když jsme měli kalendář celý nafocený, přišla podpásovka, majiteli se nelíbilo, že jsme jeho vrak autobusu nafotili tak, že ho dívky demolují. Tak jsem s Radimem řešil, že musíme znovu do terénu a dofotit ještě jeden měsíc. Psal mi píše, že se ozve za hodinu, že bude fotit Olgu Lounovou, no a tak jsem mu napsal, aby ji pozdravoval.

Ač jsme se s Olgou vůbec neznali, Radim jí pozdravoval a za hodinu mi píše, že Olga s námi tu fotku nafotí,“ svěřil se s historkou k vzniku fotky Schavel, který to nejprve bral jako fór a dokud nestál vedle ní, nevěřil. „No a protože focení s Olgou vyšlo z žertu, nechali jsme jí aprílový měsíc,“ poznamenal Schavel.

Lounová má ke škodovkám blízko, jelikož její tatínek je sám sběratel veteránů a zpěvačka ráda vzpomíná, jak spolu jezdili ve Felicii Cabrio pro škodováckých srazech.