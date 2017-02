Po roce se opila, zase dělala ostudu

Klatovy – Pořádnou ostudu si uřízla 42letá žena z Plzeňska, která v Klatovech dělala opilá nepořádek v jednom z tamních obchodů a navíc napadla svoji kamarádku.

„Ta nechtěla nic oznamovat, žádala jen, aby byla žena převezena zpět do zdravotnického zařízení, odkud měla vycházku," uvedl velitel klatovských městských strážníků František Kacerovský s tím, že žena se chovala velmi agresivně. Není to poprvé, co dotyčná strážníky zaměstnala. Vyjížděli k ní už před rokem. Tehdy cestou domů opilá upadla a už se nezvedla. Ležícího těla si povšiml náhodný chodec, který přivolal městské strážníky. Ti zjistili, že jde o ženu, která je zraněná a krvácí. Když dotyčná zjistila, že na místo jede záchranka, zřejmě se jako zdravotní sestra zalekla možné ostudy a tvrdila, že byla přepadena partou Romů, kteří jí vše sebrali. Jenže pak se ukázalo, že si vše vymyslela.

