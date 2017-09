Plzeň přiveze i kanonýra Dominika Kubalíka

Klatovy – Už třetí rok po sobě se klatovští hokejoví příznivci dočkají konfrontace partnerských klubů – druholigového SHC Klatovy a HC Škoda Plzeň, pro který bude nedělní duel generálkou před startem extraligy.

Trenér Martin StrakaFoto: Deník/Petr Zbranek

„Pro kluky, hlavně pro ty mladší, to bude určitě hodně motivující. Takové zápasy mají smysl hlavně v tom, že na ně chodí hodně lidí a mohou v regionu přilákat k hokeji více dětí,“ přál si trenér Klatov Pavel Vostřák, který věří, že jeho svěřenci neprodají v zápase s Plzní svou kůži lacino. „Určitě nebudeme v zápase odevzdaní. Strašně nerad prohrávám a to samé chci po hráčích. Doufám, že to bude na ledě vidět. Ti co nenastoupí do základu v Plzni, budou hrát za nás a budou mít šanci ukázat, že do kádru v Plzni patří. O to víc by měli bojovat,“ řekl Vostřák.

Majitel a hlavní trenér Plzně Martin Straka před čtvrtečním zápasem na Slavii, který Indiáni vyhráli 4:0, potvrdil Deníku, že se Škodovka v Klatovech představí v plné síle. Diváci tak uvidí např. Ondřeje Kratěnu, Petra Kadlece, Miroslava Indráka nebo nové posily Milana Gulaše, Miroslava Svobodu, Nicka Jonese a Tomáše Mertla. Do Klatov přijede i nejlepší střelec posledních dvou ročníků extraligy Dominik Kubalík, který se vyvázal ze smlouvy v ruské Ufě, nebo americký drsňák Ryan Hollweg

Zápas Klatov s Plzní začíná na klatovském stadionu v neděli v 17 hodin. Vstupné je 70 Kč, děti do 15 let mají vstup zdarma. Diváci se mohou těšit na soutěž o dvě permanentky HC Klatovy. Na facebooku HC Klatovy už běží soutěž o vstupenky na extraligový zápas Plzeň – Litvínov, který se hraje v pátek 8. září. Výherci budou odměněni při zápase.

Martin Straka: Do Klatov přijedeme kompletní

Majitel a hlavní trenér HC Škoda Plzeň Martin Straka ve čtvrtek před duelem Plzně na Slavii potvrdil Deníku, že extraligový tým dorazí v neděli do Klatov v plné síle. „Doufám, že se na Slavii nikomu nic nestane a budeme v Klatovech kompletní. Je to náš poslední zápas před startem extraligy, takže postavíme všechny hráče,“ řekl Straka.

Jak berete zápas v Klatovech?

Každý zápas bereme vážně. Klatovy jsou blízko a máme s nimi spolupráci, takže bychom chtěli do podvědomí lidí dostat to, že tady něco existuje a výborně funguje. Z hokejového hlediska tam určitě nepojedeme jenom se zpotit. Nějaké podcenění tam sice může být, ale zápas chceme zvládnout, abychom s ním mohli být spokojeni.

O základní sestavě pro extraligu máte už jasno?

Nemáme. Dneska máme ještě zápas na Slavii a po něm se budeme rozhodovat, v jaké sestavě nastoupíme k prvnímu extraligovému utkání, které hrajeme v pátek 8. září doma proti Litvínovu. Základem je, aby se nikdo nezranil.

Čekáte, že hráči, kteří jsou na hraně sestavy v Plzni a vypomáhají v Klatovech, budou mít zvýšenou motivaci se předvést?

To by měli mít. Do sestavy se vejde jen dvacet hráčů, takže ti, co se do ní nevejdou, budou hrát v neděli za Klatovy. Budu sledovat všechny hráče.

Začíná třetí rok spolupráce Plzně a Klatov. Co to přináší pro plzeňský klub?

Hodně. Hlavně pro mladé kluky, kteří tak mají možnost hrát dospělý hokej. Juniorská soutěž nemá poslední roky kvalitu a rozdíl mezi dospělým hokejem a juniorským je obrovský. V Klatovech, které jsou pro ně mezistupněm mezi juniorkou a áčkem, se oťukají a získají zkušenost s dospělým hokejem. Ne všichni mohou jít z juniorky rovnou do áčka. Jsme rádi, že to funguje. Vedlejším přínosem je, že když to někomu v Plzni nejde, můžeme ho poslat do Klatov, aby věděl, že musí makat nebo bude hrát v Klatovech. Je to naše páka na hráče.

V Klatovech se mají připravovat hráči pro Plzeň, ale někteří zamířili z Klatov do jiných klubů…

Tak to prostě je. Nešli ale do extraligových klubů, šli do klubů z první národní ligy. Kdyby měli výkonnost na HC Plzeň, tak hrají v Plzni. Pokud tito hráči dostanou nabídku z první ligy, tak je pouštíme, protože víceméně na ně nemáme žádnou páku. Klatovy si je nemohou dovolit a my je nechceme zbytečně přeplácet.

To byl případ i Milana Chalupy, který nakonec v minulé sezoně zamířil do Chomutova a zahrál si s ním semifinále play-off…

My jako HC Plzeň jsme o něj zájem neměli. Chtěl ho Chomutov, tak šel do Chomutova. Takovýto vývoj prostě někdy v hokeji je.