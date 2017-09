Park rozhodne o osudu stromů ohrožujících hotel

Modrava – Co nejrychleji se bude podle mluvčího Jana Dvořáka snažit Správa Národního parku Šumava vyřídit žádost o pokácení stromů v porostu, odkud minulý týden v noci ze čtvrtka na pátek spadla část stromu, která v Modravě prolétla stejnojmenným hotelem.

Na Šumavě prolétl strom hotelem Modrava.Foto: Lucie Pavlíková

Ulomená část stromu v podkrovní místnosti pro personál jen těsně minula postel se spícím zaměstnancem hotelu.

„Mohu potvrdit, že žádost už jsme dostali,“ uvedl Dvořák. „Obecně kdo se na území národního parku cítí ohrožen některými stromy nebo vidí, že je strom v nějakém nepořádku, musí poslat písemnou žádost na Správu Národního parku Šumava. Každou žádostí se samozřejmě budeme zabývat. Nejdříve zjistíme, kdo je vlastníkem pozemku, na kterém stromy jsou. Pokud je to park, je to jednodušší, pokud je to někdo jiný, musíme jednat s vlastníkem. Na místo přijedeme, stromy posoudíme a dále se pak řeší co s nimi. Jestli pokácet, nebo nepokácet, případně jestli provést nějaký zdravotní řez,“ dodal.

Že by dříve správa parku žádosti provozovatelů hotelu o odstranění nebezpečných stromů zamítla, jak uvedl starosta Modravy Antonín Schubert, Dvořák, aspoň pokud jde o poslední roky, odmítl. „Od provozovatelů hotelu z posledních cca deseti let registrujeme pouze jednu žádost, a to z roku 2015. Nešlo v ní ale o stromy nad hotelem, odkud strom spadl, ale přes silnici pod hotelem. My jsme na ni reagovali, zjistili jsme že majitelem je obec Modrava, ale od obce už žádost nedorazila. Nevíme ovšem, jestli provozovatelé pak podali žádost na obec. Jinak od roku 2011 správa parku několik žádostí o pokácení stromů od obce Modrava řešila a ve všech případech jim bylo vyhověno,“ uvedl.

Podle Schuberta ale zmíněný pozemek obci patří teprve necelý rok. „Pozemek pod silnicí jsme dostali v rámci pozemkových úprav, které nabyly platnosti na konci loňského roku. A v okamžiku, kdy od provozovatele hotelu dostaneme žádost, ji obec správě parku doporučí,“ reagoval Schubert s tím, že parkem zamítnuté žádosti byly už staršího data. „O pokácení žádal předchozí vlastník objektu. Bylo to ovšem už dříve, ještě v devadesátých letech,“ upřesnil Schubert.