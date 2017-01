Opilec spal v Klatovech ve sněhu

Klatovy – Hned dvakrát si během neděle ustlal na ulici v Klatovech silně podnapilý 54letý muž z Havlíčkova Brodu.

Vše začalo v půl třetí odpoledne. „Ležel pod rampou u bývalého Telecomu. Lidé chodili nevšímavě kolem, ale já jsem měla strach, že by v počasí, které panovalo, mohl umrznout, tak jsem přivolala městskou policii," řekla Deníku Klatovanka, která muže nalezla jako první. Když strážníci opilce probrali, zjistili, že bydlí na ubytovně na zimním stadionu, kam ho odvezli a předali správci. Už před půl pátou jim ale z ubytovny volali, že jsou s ním problémy. „Na místě bylo zjištěno, že vykonal osobní potřebu mimo WC. Recepčnímu jsme doporučili, aby druhý den vše řešil s vedoucím ubytovny," uvedl velitel klatovských městských strážníků František Kacerovský.

Dodal, že do třetice hlídka k muži vyjížděla před 22. hodinou do Voříškovy ulice. Přivolala je chodkyně, která ho našla ležícího na chodníku. „Dechová zkouška prokázala 3,8 promile alkoholu. Hlídkou byl převezen do protialkoholní záchytné stanice v Plzni," uzavřel Kacerovský.