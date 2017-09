Opilá žena se motala mezi bojujícími šermíři, skončila na záchytce

Kašperské Hory – Na historických slavnostech v Kašperských Horách nebylo o víkendu k vidění jen vystoupení rytířů či hudebníků, ale své „herecké umění“ tam předvedla i místní 53letá žena.

Ta se opilá přimotala dokonce mezi bojující šermíře a hrozilo, že vše skončí neštěstím. Nakonec opilá usnula na zemi v autobusové zastávce.

Zasahovat musela policie, žena skončila na záchytce. „Opilá žena svým jednáním narušovala program oslav a ohrožovala život a zdraví nejen své, ale i ostatních osob, zejména vystupujících. Policisté ji vyzvali k dechové zkoušce. Ta byla s výsledkem pozitivním 2,06 promile alkoholu v krvi. Ženu zajistili a převezli do protialkoholní záchytné stanice v Plzni,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová a dodala, že věc byla zaevidována jako přestupek proti veřejnému pořádku.

Výtržnice je podle informací Deníku v městečku nechvalně proslulá. V minulosti se „proslavila“ mimo jiné tím, že po celý rok nesměla kvůli svému řádění navštěvovat jeden kašperskohorský podnik. Zakázala jí to radnice a následně i krajský úřad, ke kterému se odvolala. Důvodem podle informací Deníku bylo, že podle svědkyně měla lidem v non stopu vulgárně nadávat, byla opilá, měla rozepnutý zip u kalhot a obtěžovala muže intimnostmi. Zákaz návštěv ale hned třikrát porušila a opakovaně ji za to trestal soud.

V posledním případě klatovský soud bývalou artistku potrestal za nadávky servírce a hostům a za nakopání jednoho z návštěvníků do přirození 140 hodinami obecně prospěšných prací. Zdaleka to ale nebyl její poslední exces, strážce pořádku zaměstnává stále.