Odevzdal nalezených 75 tisíc korun

Klatovy – Sám nemá na rozdávání a o Vánocích se každá koruna hodí dvojnásob, ale přesto Jan Jiřina (31 let) z Klatov ani na vteřinu nezaváhal, když našel cizí peněženku. Okamžitě ji zanesl na městskou policii a odevzdal. Bylo v ní více než 75 tisíc korun.

Jan JiřinaFoto: DENÍK/Milan Kilián

Jiřina, táta dvouletého chlapečka, si na živobytí vydělává rozvozem obědů. Za volantem tak byl i ve chvíli, kdy zahlédl v klatovské Studentské ulici volně ležet peněženku. Bylo to v pátek před polednem, den před Štědrým dnem.

„Zastavil jsem a peněženku jsem sebral. Když jsem se do ní podíval, byl v ní veliký obnos peněz. Tak jsem ji vzal a odvezl na městskou policii," řekl Deníku Jiřina, který se s příběhem svěřil Deníku až po přemlouvání. Zachovat by se tak podle něj měl totiž každý. „Vždyť ten člověk, co to ztratil, by měl úplně zkažené Vánoce," uvedl poctivý nálezce, který se dokonce mohl setkat s mužem, jenž tisíce ztratil. Strážníci totiž odvedli výbornou práci a sami ho aktivně vyhledali.

„V peněžence byla hotovost ve výši 75 788 Kč. Při její prohlídce jsme našli telefonní číslo na dispečink zásilkové služby. Tam jsme zjistili, že v Klatovech se aktuálně nacházejí dva řidiči, kteří rozvážejí zboží. S operátorem jsme se domluvili, aby oba zkontaktoval a informoval je o nálezu. Během deseti minut se ozval jeden z řidičů s tím, že postrádá peněženku. A během dalších deseti minut se dostavil. Byl informován i nálezce, který se ještě nacházel na náměstí, a tak se také dostavil na služebnu," řekl Deníku operační důstojník městské policie Klatovy Josef Háva.

„Poděkoval mi, řekl, že je to ode mě hezké a popřál mi krásné Vánoce. Měl jsem radost z toho, jakou on má radost. Oba budeme mít hezčí svátky," uzavřel Jiřina, jehož čin ocenil i velitel klatovských strážníků František Kacerovský. „Aby někdo vrátil takto vysokou částku, to se stává výjimečně. Naposledy jsme tu měli někdy vloni nebo předloni nález zhruba čtyřiceti tisíc korun. I ty se velmi rychle vrátily majiteli," uvedl Kacerovský.