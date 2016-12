OBRAZEM: „Vajzovnu“ sjížděli na historických lyžích

Špičák – Den před Silvestrem se na Weissově louce na Pancíři opět sešli příznivci lyžování na historických lyžích. Kvůli nedostatku sněhu nesjížděli jako dříve z vrcholu Pancíře, ale měli trasu přichystanou pouze na Weissově louce.

Akci pořádal jako tradičně spolek Otevřená Šumava. „Jde o šestý ročník sjezdu z Pancíře na památku prvního sjezdového závodu ve střední Evropě, který se konal před 106 lety. Míváme okolo 15 účastníků, někdy se k nám přidají i ženy. Jelikož je zima letos tak mizerná, je nás o několik méně," řekl ředitel závodu Milan Hampl.

Závodníci jezdili i na 100 let starých lyžích, vázání muselo být s volnou patou nebo ještě starší. Museli sjet svah dolů a poté vystoupat opět nahoru. Poprvé si jízdu přijel vyzkoušet Ladislav Burian ze Slavoje Plzeň. „Dlouho jsem tuto akci obdivoval. Teď jsem si sehnal vybavení, tak jsem přišel. Bylo to hodně náročné, nejhorší byl běh do kopce. Trénoval jsem na slalom a na sjezd i jsem si na to namazal, tak to bylo těžší, do kopce to nešlo," řekl po návratu do cíle Burian, který přiznal, že jízda na současných lyžích je mnohem jednodušší.

Ostříleným jezdcem je už Zdeněk Červenka z Plzně. „Byla to nádhera, za legraci to stojí. Pro mě to bylo těžší spíš dolů, nahoru se šlo dobře. Tato akce se mi moc líbí, proto sem jezdím každý rok, jen jednou jsem chyběl. Lyže už nevím, z jakého roku jsou, ale mám na nich vázání z roku 1910, úplně první skialpinistické vázání, které bylo, a hole už také hodně pamatují. Oblečení mám něco po rodičích, něco jsem si nechal uplést a ušít, protože už má své za sebou," uvedl Červenka, který se na historických lyžích účastnil i přechodu Šumavy.

Na účastníky závodu čekaly diplomy a občerstvení.