OBRAZEM: Se psy si doběhl pro tři medaile

Strašín, Kanada – Na jedničku obstáli čeští reprezentanti na mistrovství světa v závodech psích spřežení, které se na přelomu ledna a února konalo v kanadském Haliburton Forest.

Reprezentace, tvořená Michalem Ženíškem, Michaelou Srchovou, Jiřím Mencákem a jejich sedmi čtyřnohými svěřenci, dokázala obstát v tvrdé konkurenci zejména severských zemí. Zpět do České republiky dovezla tři medaile z individuálních závodů a vybojovala pozici vicemistrů světa ve štafetě národů. Nejvíce zaválel Ženíšek, závodník ze Strašína, který nyní žije kvůli práci v Plzni.

Právě rodák ze Šumavy se zasloužil o to, že hned v prvním závodě, skijöringu s jedním psem, se mohli Češi radovat. Na trati dlouhé 14 km Ženíšek vybojoval se svým psem Kvapem zasloužené 3. místo za Finem Jurvelinem Vesa-Pekkou a Norem Hoelem Yngvem. Svůj nejlepší výkon předvedl Michal při dalším závodě, tentokrát se dvěma psy, Kvapem a Bastou, kdy přidal do své sbírky medailí skvělé stříbro. Stejný kov si na krk pověsil i po štafetovém závodě na 3 x 7,2 km, který se jel na závěr šampionátu. Na pódiu Čechům dělali společnost zlatí Norové a bronzoví Švédové.

Naopak trochu smůlu měl šumavský závodník ve svém posledním závodě na MS, skijöringu s pulkou, což jsou jakési malé saně. „To je závod s hromadným startem, který se u nás nejezdí, takže konkurence měla výhodu. I tak jsem chtěl „placku", ale dojeli jsme s Kvapem čtvrtí," řekl Ženíšek, který byl ale jinak s výsledky spokojen. „Chtěl jsem samozřejmě mít i zlatou medaili, abych měl kompletní řadu, ale to bych asi chtěl moc. Aspoň mám další motivaci trénovat a příště porazit Fina, který mě o prvenství připravil," smál se Ženíšek a dodal: „V Kanadě jsme to oslavili českou slivovicí, kterou jsme si tam dovezli, a po návratu do Čech jsme si dali české pivo. Ale jen symbolicky, hned druhý den po příletu nás čekaly závody."