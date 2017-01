OBRAZEM: Novoroční ohňostroj v Klatovech se vydařil

Klatovy - Zcela zaplněné klatovské náměstí v neděli v podvečer sledovalo již tradiční novoroční ohňostroj. Lidé letos nešetřili chválou.

„Ohňostroj se skutečně povedl. Ze začátku to sice vypadalo všelijak, ale závěr byl famózní a dech beroucí, fakt nádhera," řekl nadšeně po skončení ohňostroje divák Michal Rubáš z Klatov. Stejný názor mělo i mnoho dalších lidí, kteří nešetřili na závěr potleskem. Kromě závěrečného ohňostroje si lidé poslechli novoroční proslov starosty města Rudolfa Salvetr a do nového roku popřála i ředitelka Městského kulturního střediska Klatovy Věra Schmidová, která také na začátku představila kapelu FROM, která na náměstí koncertovala.