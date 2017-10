OBRAZEM: Návštěvníkům ukázali například slizák růžový

Sušice - Desátý ročník mykologické výstavy uspořádalo v sobotu sušické gymnázium.

„Letos nemáme tolik druhů hub, jako v jiných letech. Výstava nemá být ale pouze o počtu druhů, je to jakýsi přehled, co se dá v lesích v okolí najít,“ uvedl hlavní organizátor výstavy, učitel biologie sušického gymnázia Ladislav Fedor. Nějakou „vyloženou“ vzácnost sice Sušičtí na výstavě neměli, zajímavým exponátem byl ale například slizák růžový. „Je to drobná houbička, je vzácnější a zajímavostí je, že téměř vždy roste v sousedství klouzku kravského a nikdo neví proč,“ popsal Fedor.

Letos se poprvé konala výstava na sušickém náměstí, přímo pod lípou před radnicí. „Původně jsme výstavu dělali přímo ve škole, ale tam moc lidí nechodilo. Tak jsme si řekli, že musíme za lidmi a podařilo, lidé chodí. Zastaví se třeba i spousta turistů,“ pochvaloval si nápad přemístit výstavu na náměstí Fedor.