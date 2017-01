OBRAZEM: Bolfánek na Nový rok přilákal mnoho lidí

Chudenice – Slunečné počasí, které panovalo na Nový rok, vylákalo lidi na výlet na chudenický Bolfánek.

Tam se konal již tradiční výstup na rozhlednu. A že byl o akci zájem bylo patrné už při příjezdu, kdy auta stála všude, kde mohla.

Před vstupem na rozhlednu si návštěvníci mohli pochutnat na horkém čaji, grogu či masale. „Návštěvnost je skvělá. Už by se dalo říci, že je to tradiční akce, která vešla do povědomí lidí a samozřejmě nám velmi velmi přeje počasí. Je krásně, jsme nadšení. Děláme tuto akci počtvrté s tím, že potřetí zde máme hudební doprovod. Letos se o něj postarala Švihovská žesťová harmonie pod taktovkou Josefa Babky, která nejprve zahrála z věže a poté pokračovala pod rozhlednou," uvedl Karel Jungvirth z pořádajícího občanského sdružení Otisk.

Důvod, proč pořádat novoroční výstup, byl jasný. „My nemáme příliš rádi silvestry. I když tady funguje výletní hostinec, tak radši děláme novoroční výstupy. Přišlo nám vždy hezké pozvat lidi do přírody, aby se z rozhledny podívali do krajiny a na svět trochu s nadhledem," vysvětlil Jungvirth.

Přivítat nový rok pohybem se rozhodla i rodina Švehlova z Klatov. „Scházíme se tady vždy s kamarádkou a její rodinou, která bydlí v Chudenicích. Přijde nám to lepší, než sedět doma u kávy a cukroví. Tady jsme na čerstvém vzduchu a i ten čaj si vychutnáme lépe. Dnes je navíc krásně, takže to nemá chybu," řekla maminka Alena.