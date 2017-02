Obchodníci se obávají zdržování a nákladů

Klatovsko – Zvýšené náklady a zdržování s tiskem účtenek. To očekávají oslovení maloobchodníci z Klatovska, kterých se týká druhá vlna elektronické evidence tržeb (EET).

Ilustrační foto k EETFoto: čtk

„Zatím nevíme, jak to bude fungovat. Učíme se s tím pracovat a máme z toho trochu hrůzu. Ale pokud chceme dál fungovat, musíme se s tím naučit," řekla Deníku prodavačka z trafiky v Pražské ulici v Klatovech Zdeňka Cihlářová. U trafiky bude podle ní hlavní problém s dobou odezvy systému a tisku účtenek. „Myslím, že nás to bude zdržovat. Budeme muset dávat účtenky na každý časopis, každé noviny, na každou krabičku cigaret. Problém je v tom, že u nás prodáme velký počet malých položek," vysvětlila Cihlářová.

Zbytečné „papírování" vadí i majiteli bufetu v klatovské Pražské ulici Janu Turečkovi. „Elektronická evidence tržeb podle mě vadí každému, hlavně je to zbytečná administrativa navíc. Ten, kdo vše dělal poctivě dosud, to bude dělat i dál a je to pro něj zbytečné," konstatoval Tureček. EET podle něj bude znamenat i zvýšení nákladů. „Náklady je zatím těžké vyčíslit, teprve uvidíme. Ale určitě to bude minimálně pět set korun měsíčně za internet plus náklady na pokladní kotoučky. Jeden stojí dvacet korun a stačí nám na jeden den. To se sice nezdá mnoho, ale ono se to nasčítá a do nákladů promítne. Obavy mám také z dostupnosti servisu. Když se něco rozbije, bude potřeba mít po ruce IT technika, aby hned dorazil pomoci. Uvidíme, jak to bude fungovat," dodal Tureček.

Vyšší náklady předpokládá i majitel horažďovického papírnictví Karel Lukeš. „Máme vše připraveno, ani mě to nějak „nevytáčí". Jsme na to zvyklí, účtenky dáváme stejně, už patnáct let používáme registrační pokladnu. Takže jediný rozdíl bude v tom, že budeme účtenky odesílat přes internet. Náklady byly ovšem jednorázově přes deset tisíc korun, plus je hodně zvýší pokladní pásky. Když obsluhujeme stovky zákazníků denně, pásky jen „lítají". A páska stojí deset až patnáct korun," uvedl Lukeš.

Čtěte také: Michal Tung o EET: Také Vietnamci pořizují pokladny na poslední chvíli