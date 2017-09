Nová kaple ve Vatěticích přilákala mnoho lidí

Vatětice – Neděle se stala slavnostním dnem pro Vatětice, kde rodina Vinčálkova postavila novou kapli Panny Marie Bolestné. Vatětice byly do první poloviny 20. století obcí, pod kterou patřily Nové Městečko, Annín, Mouřenec i další obce.

V neděli byla slavnostně vysvěcena kaple ve Vatěticích.Foto: Deník / Loudová Daniela

V posledních desetiletích ale celá vesnice téměř zmizela. Polorozpadlé domy, téměř žádní obyvatelé – takový byl obraz Vatětic až do nedávné doby. Před několika lety vatětické pozemky koupil Jakub Vinčálek a rozhodl se alespoň některé budovy obnovit. Začal za komunismu zbořenou kaplí. Poměrně velikou kamennou stavbu pro cca 20 osob letos dokončil a v neděli jí požehnal světící biskup českobudějovický Pavel Posád.

„Stavba trvala pět let a bylo to hodně náročné. „Vykoupil jsem pozemky a budovy, které měly různé vlastníky, jediný pozemek, který byl prázdný, byl pod bývalou kaplí, což jsme našli na katastru. Sehnali jsme fotografie a podle toho pan Volejník nakreslil naší kapli a začali jsme ji stavět,“ řekl Vinčálek, kterého potěšila velká účast lidí na slavnostním žehnání kaple. „Přišlo více lidí, než jsem čekal. Hodně mě to potěšilo a bylo to to nejkrásnější, co se mohlo stát,“ neskrýval radost Vinčálek.

Nadšeni jsou i lidé zabývající se památkami v okolí. „Dílo, které na svém pozemku a za své peníze pan Vinčálek s rodinou vytvořil, se podařilo a je opravdu krásné,“ zhodnotil Lukáš Milota, který je průvodcem na nedalekém Mouřenci, který se stále snaží opravovat a zvelebovat.