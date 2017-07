Nemocnice v Sušici mění ředitele

Sušice – Od července bude mít sušická nemocnice nové vedení. Martin Straka, který byl ředitelem od listopadu minulého roku, odchází do jiné nemocnice v Karlovarském kraji, v rámci skupiny NEMOS, kde by měl převzít primariát interního oddělení.

Od července je novým ředitelem Nemocnice Sušice Petr Čapek.Foto: Archiv

Ve funkci ho vystřídá lékař Petr Čapek, který se posledních 25 let pohyboval ve farmaceutickém průmyslu, kde zastával i funkce generálního ředitele.

Čapek až do roku 1992 léčil v tehdejší Fakultní nemocnici na Bulovce, poté pracoval ve farmaceutickém průmyslu, kde 25 let vykonával různé manažerské pozice, několik let zastával i funkci generálního ředitele.

Vystřídá svého předchůdce Martina Straku, který by měl zastávat funkci primáře na interním oddělení. „Vítám novou výzvu v podobě stabilizace interního oboru, které je mou primární odborností. Pevně věřím, že v budoucích letech využiji zkušenosti získané v době úspěšné konsolidace a stabilizace interního oddělení v sušické nemocnici,“ uvedl Straka.

Nový ředitel (na snímku) zatím nezná detailní problematiku fungování sušické nemocnice, to je práce pro následující týdny. „Mým cílem je, aby nemocnice poskytovala rozsah kvalitní zdravotní péče ve stejném spektru a objemu jako v minulých letech a byla tak i nadále vyhledávaným zařízením mezi obyvateli regionu. Chci přispět k tomu, aby z pohledu současných i budoucích zaměstnanců byla nemocnice preferovaným a oblíbeným zaměstnavatelem,“ sdělil Čapek, který se s nemocničním prostředím nikdy úplně nerozloučil a stále pracuje jako ambulantní specialista na zkrácený úvazek v ambulanci Urologie Malešice s. r. o. „Bude-li to objektivně možné, pak se myšlence být urologem i v rámci nemocnice Sušice vůbec nebráním,“ uvedl.