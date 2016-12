Náměstí v Bavorské Rudě zaplní v pátek strašidla, čerti i démoni

Bavorská Železná Ruda – Večer plný působivých představeních, ohnivá show a závěrečný ohňostroj si můžete užít v Bavorské Rudě v pátek 30. prosince na náměstí, a to v rámci Rauhnächte (Noci vykuřování).

Vstup do areálu je umožněn od 17.30 hodin a samotná show začíná v 19 hodin a potrvá do 21 hodin. Ve 21.30 hodin vypukne ohňostroj a vše uzavře afterparty s otevřeným koncem. „Noc vykuřování patří mezi staré lidové zvyky z Bavorského lesa. Démoni, čarodějnice, chlupaté nestvůry, čerti a jiná nedobrá stvoření zahánějí zlé duchy pomocí svých hlučných kravských zvonů, svištících bičů a bubnů," uvedl za pořadatele Tomáš Eisner.

Tato představení se konají v období mezi vánočními svátky a večerem Tříkrálovým v bavorských městech a vesnicích. V Bavorské Rudě se koná potřetí, přímo na česko-německé hranici. O neobvyklou podívanou se postarají umělecké skupiny z Rakouska, bavorského Regensburgu a svým představením je doplní také česká skupina Hellfire se svojí ohnivou show.

Návštěvníci akce se budou moci občerstvit u některého ze stánků, kde na ně čekají bavorské speciality nebo svařené víno na zahřátí. Vstupné 7 €, 4 € pro děti do 14ti let, se platí přímo na místě. Děti do 4 let mají na akci vstup zdarma.