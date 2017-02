Na stavbu obchvatu už téměř vykoupili všechny pozemky

Klatovy – Již několik let se mluví o výstavě východního obchvatu Klatov. V současné době je vše na dobré cestě, podařilo se už vykoupit většinu pozemků a chystají se podklady a povolení.

„Jednání k východnímu obchvatu by se mělo konat v následujících několika týdnech. Zásadní roli sehrává stát jako investor. To, co se podařilo za poslední měsíce, je výkup obrovské většiny pozemků. Celá stavba prošla novým ekonomickým posouzením a byla shledána jako ekonomicky únosná z pohledu státního financování. Nyní bude záležet na tom, jak rychle stát uvolní prostředky" uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

VYKOUPENO 85%

Ředitelství silnic a dálnic má plány jasné. „V současné době se zpracovávají podklady pro proces EIA, posouzení stavby z hlediska jejího dopadu na životní prostředí. Po jeho dokončení, což předpokládáme, že bude v červenci tohoto roku, bude požádáno o nové územní rozhodnutí na dvě budoucí okružní křižovatky, jelikož v původní dokumentaci bylo uvažováno s mimoúrovňovými křižovatkami. Rovněž děláme přípravy ke stavebnímu povolení. Je vykoupeno cca 85 % všech pozemků a plně se chystá technická příprava stavby," uvedl vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR, Správy Plzeň Miloslav Blabol.

Dle jeho slov je předpoklad získání stavebních povolení na konci roku 2018, případně začátkem roku 2019. Poté bude vyprojektována dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby a pro vlastní realizaci stavby a rovněž se uskuteční i výběrové řízení na zhotovitele stavby. „Zahájení stavby se předpokládá na začátku stavební sezóny 2020, dokončení pak v polovině roku 2022," dodal Blabol.

Obchvat, který povede od Štěpánovic okolo Klatov a napojí se na silnici na Horažďovice, nahradí nevyhovující a silně zatížený průtah centrem Klatov. Cílem stavby je převedení tranzitní dopravy mimo město, aby bylo zlepšeno životního prostředí ve městě a plynulost a bezpečnost provozu.

Klatované už na obchvat čekají mnoho let. „Plánuje se už dlouho, hodně lidí už ani nevěří, že se ho ještě dočkáme. Bylo by to ale rozhodně úleva pro provoz ve městě. Tak uvidíme," řekl Martin Brabec z Klatov.

