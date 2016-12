Na Samotách vyroste nová lanovka

Klatovsko - O směně pozemků mezi Železnou Rudou a národním parkem rozhodne ministerstvo životního prostředí.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Plíhal Libor

Pouze pozemek o rozloze ani ne jednoho hektaru v Národním parku Šumava (NPŠ) brání spuštění modernizace a stavby lanovky v železnorudském areálu Samoty. Město Železná Ruda nyní nabídlo NPŠ výměnu zmíněného pozemku za jiný, přírodně cennější, což bylo podle Správy NPŠ jediné řešení, jak stavbu lanovky umožnit.

Ke stavbě daly původně povolení předchozí vedení NPŠ i ministerstvo životního prostředí ještě pod vedením ministra Tomáše Chalupy. Současné vedení parku však loni stavbu lanovky, jejíž poslední část má vést chráněným územím, kvůli ochraně přírody nepovolilo. „Správa parku jako správce státního lesního majetku podle zákona nemá možnost, aby tento majetek někomu předala, prodala ani pronajala. Jedinou možností je právě směna za přírodně hodnotnější pozemky," vysvětlil mluvčí NPŠ Jan Dvořák.

„Proto jsme sjednali nákup pozemku v národní přírodní rezervaci v katastru Čachrova, na Javorné, a chceme jej směnit za ten necelý hektar na Samotách," informoval starosta Železné Rudy Michal Šnebergr.

Areál patří městu Železná Ruda, které má pro jeho modernizaci investora. „Do modernizace areálu chce investor, společnost Trigema, dát zhruba tři sta milionů korun, což je pro Železnou Rudu výrazná investice a celá záležitost se přitom táhne už šest let. V rámci modernizace by vznikla nová sedačková lanovka a další tři vleky plus zázemí. Areál je prakticky ve městě a vzniklo by tam i nové velké parkoviště, což by městu také pomohlo. Lanovka i vleky by byly navíc spojením do parku. Železná Ruda má totiž trochu nevýhodu, že kdo chce na kole nebo na běžkách do okolní přírody, musí do kopce," popsal přínosy modernizace areálu Šnebergr.

„Zda bude výměna pozemků schválena, musí nyní rozhodnout ministerstvo životního prostředí," uzavřel Dvořák.