FOTO: Mokrosuky si připomněly slavného rodáka

Mokrosuky – Pamětní desku významnému rodákovi, teologu Vladimíru Boublíkovi, odhalili v pondělí v Mokrosukách. Umístěna je na tamním zámku.

Boublík se narodil v Mokrosukách 16. listopadu 1928. Na přání matky, která z něj chtěla mít kněze studoval teologii. Po komunistickém převratu v roce 1948 pomohl coby znalec Šumavy jednomu ze svých spolužáků přes hranice do Německa, byl zatčen a odseděl si dva roky. Poté nastoupil vojenskou službu u pomocných technických praporů, během které se mu v roce 1952 podařilo uprchnout do Německa. Poté vystudoval Papežskou lateránskou univerzitu v Římě, na které v roce 1959 začal i sám vyučovat a v roce 1970 se stal děkanem její teologické fakulty. Zemřel v 25. září 1974 v klatovské nemocnici na rakovinu plic, do Čech přijel tehdy kvůli své nemoci za sušickým léčitelem Františkem Ferdou. „Na této univerzitě jsem rovněž studoval a můj profesor církevní vědy Boublíka ještě zažil. Jestliže je na tohoto muže dodnes hrdá Papežská lateránská univerzita, bylo by smutné, kdyby v místě, kde se narodil, nebyl vůbec připomenut,“ uvedl jeden z organizátorů akce, novobystřický farář František Holeček. Pamětní desku přivítal i mokrosucký starosta Václav Matějka. „Je to připomínka slavného rodáka. Takové iniciativy jsou důležité, aby si lidé uvědomili svou sounáležitost,“ řekl Deníku Matějka.

Mokrosucký zámek prochází v současné době rekonstrukcí. „Táta je letitý šermíř. Vždycky měl sen, že si pořídí nějaký zámek nebo hrad a obnoví ho. Celý život na to šetřil a na důchod si tedy pořídil zámek v Mokrosukách. Jeho vizí je, že v zámku bude muzeum historického šermu. Nepůjde o běžnou expozici, ale návštěvníci si budou moci na exponáty sáhnout, vyzkoušet si, jak se bojovalo ve středověku, obléci se do zbroje,“ popsal plány syn majitele zámku Adam Jelínek s tím, že aspoň částečně by se měl zámek veřejnosti otevřít za dva roky.