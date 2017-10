Miluje Viktorii tak, že po ní pojmenoval dceru

Klatovsko – Když se Tomáš Černý a Iva Urbánková ze Železné Rudy dozvěděli, že se jim narodí dcerka, bylo o jméně okamžitě rozhodnuto – bude se jmenovat Viktorie. Stejně jako plzeňský klub, jehož je tatínek holčičky velkým fanouškem.

„Na jménu pro kluka jsme se nemohli shodnout, ale když jsme se dozvěděli, že budeme mít holčičku, byla to první volba. Já jsem jako rodilý Plzeňák fanouškem Viktorky už odmala. Věrný jsem jí zůstal i po přestěhování na Šumavu. Jakmile mám možnost, jezdím jí fandit, a to i na výjezdy,“ řekl Deníku Černý, který je sám aktivním fotbalistou, hraje za Železnou Rudu. Pro jméno pro dceru našel pochopení nejen u přítelkyně, ale i dalších členů rodiny. „Když jsme jméno oznámili nastávajícímu tchánovi, který je z Ostravska, tak byl spokojen. Jen se s úsměvem zeptal, zda by se nemohla jmenovat Viktorka Baník,“ zavzpomínal Černý.

Malá Viktorka, která se narodila v neděli v Klatovské nemocnici, obdržela samozřejmě řadu stylových dárků. „Dostala postýlku v barvách Viktorie, zavinovačku, dupačky, bačkůrky… A až doroste do nějakého dresu, bude mít i dres,“ směje se šťastný tatínek. Stejně jako další fanoušci Viktorky a pražské Sparty s napětím očekává nedělní duel na Letné. Spokojen by byl i s remízou.

Tomáš a Iva zdaleka nejsou jediní, kdo své dceři dal jméno Viktorie. Je teď v kraji hodně populární.

„V roce 2015 bylo v našich porodnicích, tedy v Domažlicích, Klatovech, Rokycanech a Stodu, jméno Viktorie desátým nejčastěji dávaným dívčím jménem. Rodiče jej tehdy dali 26 dívkám. V loňském roce bylo dokonce pátým nejčastějším dívčím jménem, narodilo se 33 Viktorek. Podobné to bylo i v letošním prvním pololetí,“ uvedl mluvčí Nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška.