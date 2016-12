Lidé čekají na předvánoční výprodeje

Klatovsko – Vánoční nákupní horečka podle některých lidí nepropukla ještě naplno. Hodně lidí čeká na poslední výprodeje a slevy především v obchodních domech.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

„Už několik let zpátky jezdím na nákup 23. prosince večer a 24. ráno. V obchoďácích jsou v tuto dobu totiž největší slevy, protože vyprodávají vánoční zboží a mnohdy je vše za pár korun. A podle toho, jak jsou obchodní domy plné, soudím, že nejsem sám a dělá to tak hodně lidí," řekl Marek Sedlačík z Klatov a dodal: „Jeden rok jsem tam nakoupil například světýlka na stromeček za 12 korun a dodnes svítí, umělý stromek za 150 korun a nebylo to žádné koště nebo ozdoby za dvacku. A není to jen o tomto sortimentu, ale třeba kosmetické balíčky i některé hračky jsou také mnohem levnější."

Takto nakupuje i Radek Zahrádka z Klatov. „Manželka doma chystá výzdobu a oběd a já vyrazím do obchodu s dětmi. Udělali jsme to tak vloni poprvé a překvapilo mě, jaké jsou slevy. Takže letos mám nakoupeno jen pár dárků a chystám se vše dokoupit na Štědrý den. Není to o tom, že bych na rodině šetřil, ale myslím si, že není nutné za to dávat plnou cenu, když vím, že to pak koupím za polovinu a mohu toho koupit víc," vysvětlil svůj postoj Zahrádka.

Blázinec po slevách potvrzuje i prodavačka v jednom z klatovských obchodů. „Na Štědrý den a večer před ním je to šílené. Lidé jsou jako kobylky. Předhání se, div se nepoperou. Je to každý rok stejné. Letos to bude ještě horší, protože pak je dva dny zavřeno," sdělila Marcela Görnerová.

Ne všichni to tak ale mají. Někdo chce být připraven. „Nakupuji průběžně už od listopadu. Nemám ráda velký shon a chci mít vše včas a ne shánět něco na poslední chvíli. Hodně sleduji e-shopy, kde mají například už předčasně slevy a podobně, takže není nutné čekat na poslední dny. Už vůbec bych se nechtěla tlačit poslední den ve frontách," řekla Pavlína Kadlecová ze Sušice.

To, že bude největší nápor nakupujících v posledním týdnu před Vánoci, potvrdil i mluvčí Tesca Václav Koukolíček. „Obecně jsou prodeje v předvánočním období výrazně vyšší. Mnoho zákazníků ale nechává tradičně nákupy na poslední chvíli, takže i v souvislosti se změněnou otevírací doby, lze očekávat mnohem silnější poslední týden před štědrým dnem," uvedl Koukolíček.