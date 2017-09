Kujan běží na pomoc vozíčkárům, přidat se k němu můžete i vy

Klatovsko – Pomoci vozíčkářům vrátit se po úraze samostatně do života – to je hlavním smyslem kampaně To dáááš.

RENÉ KUJAN běží pro vozíčkáře.Foto: archiv

Projekt, který odstartoval již v srpnu, vyvrcholí výzvou ultramaratonce Reného Kujana, který se od 9. do 16. září vydá na svou běžeckou pouť. „Poběžím trasu dlouhou 350 km od pramene Vltavy k prameni Labe. Osmidenní cestu zdolám jen s vybavením, které poberu s sebou. Jíst a pít mohu jen to, co si po cestě najdu nebo ulovím," vysvětluje Kujan. Pokud běh dokončí, bude zapsán do České knihy rekordů. „Na šumavské Kvildě chystáme u příležitosti Reného startu 9. září od 11 hodin program pro rodiny. Děti i dospělí se mohou k Renému připojit a absolvovat s ním dvoukilometrový běh na Jezerní slať nebo trasu dlouhou 4 km na Horskou Kvildu, kde budou pro běžce připraveny odměny," zve na setkání Jitka Švejcarová z ČSOB, která celý projekt zaštítila.

Autor: Milan Kilián