Kozel vážně zranil seniora

Klatovy – Z celkových 36 zápasů v základní části 2. hokejové ligy, skupiny Západ chybí hokejistům SHC Klatovy odehrát už jen čtyři duely. Dnes hrají Klatovy v Trutnově, v sobotu hostí Řisuty, následující sobotu jedou do Klášterce nad Ohří a základní část zakončí ve středu 22. února doma se Sokolovem. Hned v sobotu poté, 25. února, odstartuje to, na co se už jistě každý klatovský hokejový fanda těší, play-off. V něm nebudou Klatovy chybět druhou sezonu po sobě.