Kovčín se dočkal vodovodu

Kovčín – Stavbu vodovodu dokončili v Kovčíně. Pro vesnici je to premiéra.

„Obecní vodovod jsme dosud neměli, obyvatelé byli odkázáni pouze na vlastní studny,“ uvedl starosta Kovčína Ivan Tesař s tím, že vodovod přišel obec na zhruba 9,2 milionu korun.

Jedním z důvodů pro stavbu vodovodu byla potřeba kvalitního vodního zdroje. „Voda ze studen není příliš kvalitní. Pro vodovod máme dva vrty do hloubky třiceti osmi metrů, k tomu úpravnu vody, takže nyní mají obyvatelé vodu čistou, která splňuje všechny normy,“ vysvětlil Tesař. Nový vodovod Kovčínští minulou sobotu slavnostně uvedli do provozu. „Zprovoznění vodovodu jsme spojili s oslavou 25 let od osamostatnění Kovčín nám požehnal pan farář, nechyběl ani slavnostní průvod s vlajkami, státní i naší obecní. Na závěr byla muzika a všem se to moc líbilo,“ pochvaloval si Tesař.

S financováním stavby vodovodu pomohla Kovčínským dotace od ministerstva zemědělství ve výši 4,35 milionu korun, dalšími 640 tisíc korun přispěl obci Krajský úřad Plzeňského kraje.