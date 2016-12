Koncert podpořil „Husitské varhany“

Klatovy – Zcela zaplněný kostel Církve československé husitské v Klatovech, sbor Dr. Karla Farského naproti klatovskému okresnímu soudu, si ve čtvrtek večer vychutnal adventní koncert hudebních souborů klatovské ZUŠ Josefa Kličky. Nechyběl ani krátký Příběh o vánoční hvězdě v podání žáků literárně dramatického oboru.

„Šlo o benefiční koncert u příležitosti veřejné sbírky na opravu varhan v našem klatovském sboru," vysvětlil klatovský farář Církve československé husitské Tomáš Procházka. Sbírka byla zahájena letos 1. září a potrvá tři roky. „Vybráno je zatím zhruba dvacet pět tisíc korun, rozpočet na opravu varhan je čtyři sta tisíc korun. Varhany budeme pravděpodobně opravovat na etapy, když se to povede, měla by první etapa začít v příštím roce," nastínil Procházka.

SLOŽITÁ OPRAVA

Varhany vyrobené koncem šedesátých let 20. století kutnohorskou firmou Organa nehrají už téměř pětadvacet let. „Bude zapotřebí vyměnit některé píšťaly, na všech píšťalách bude nutné osadit nové měchy, vyčistit registry, spravit manuál, zakonzervovat vše proti škůdcům a tak dále. Bude to poměrně složitá oprava, ale protože v tomto kostele je krásná akustika, přišlo nám škoda, aby tady varhany stály a nehrály. Spolupracujeme se základní uměleckou školou Josefa Kličky v Klatovech, pro jejíž žáky by posléze opravené varhany mohly sloužit coby výukový nástroj. Město i základní umělecká škola mají o spolupráci velký zájem a věřím, že se to povede a budeme moci klatovským občanům poskytnout kvalitní koncertní sál i s funkčními varhany," uzavřel Procházka.

Na opravu varhan je možné přispět i na na transparentní účet sbírky „Husitské varhany" číslo 115-2688330217/0100.