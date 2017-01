Kdo zasekl krumpáč do auta, policie nezjistila

Klatovsko – Policie nevypátrala pachatele, který v noci ze 6. na 7. prosince loňského roku zasekl krumpáč do čelního skla a přístrojové desky osobního automobilu Škoda Fabia, jenž byl zaparkován u domu v klatovské Třešňovce, a způsobil tak na vozidle škodu ve výši 50 000 korun.

Majitel zažil pořádný šok.Foto: Archiv

Majitel auta ale nehází flintu do žita a stále věří, že se podaří vypátrat toho, kdo za poničením jeho auta stojí.

„Policie věc odložila, protože se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání," uvedla nyní bez bližších podrobností Dana Ladmanová z klatovské policie.

Policistům nepomohlo ani to, že za informace vedoucí k vypátrání pachatele slíbil majitel vozu odměnu ve výši 25 000 Kč. Muž z Klatov, jemuž vůz patří, je i nadále přesvědčen, že za činem stojí někdo, s nímž vede soudní spor. A ty vede s exmanželkou i se svou sousedkou ze zahrádkářské kolonie. „Já věřím, že odložením případu to neskončilo. Policie odebrala z krumpáče, který nebyl nový, biologické stopy, jež by třeba v budoucnu mohly vést ke ztotožnění pachatele," řekl Deníku majitel vozu a dodal: „Jsem přesvědčen, že ten, kdo za tím stojí, to neudělal osobně. Pokud se přihlásí ten, kdo krumpáč do auta na objednávku zasekl, já nebudu trvat na jeho trestním stíhání, ovšem za podmínky, že do protokolu uvede, kdo si jej objednal."