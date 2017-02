Janovičtí přemýšlejí, co s koupalištěm

Janovice nad Úhlavou – O dalším osudu koupaliště přemýšlejí v Janovicích nad Úhlavou. Desítky let starý areál by potřeboval nákladnou rekonstrukci, otázkou je, zda by město nemělo investovat raději jinam.

Koupaliště v Janovicích nad ÚhlavouFoto: DENÍK

„Stav koupaliště, které je v dezolátním stavu, projednává zastupitelstvo už několik let a zatím se nerozhodlo, zda rekonstrukci provést. V objektu, který tam město pronajalo, začalo fungovat občerstvení a fungující areál koupaliště by nabízel zajímavé vyžití. Na druhou stranu má zastupitelstvo strach, jaké provozní náklady s tím budou souviset a zda je to tak důležitá věc, vzhledem k počtu obyvatel a k tomu, jaká nabídka koupališť je v nejbližším okolí," uvedl janovický starosta Michal Linhart.

Špatný stav koupaliště potvrdil jeden z oslovených obyvatel Janovic, Karel Kohout. „Stavělo se dávno za bolševiků a bylo to „šité horkou jehlou". A podle toho to vypadá," řekl Deníku Kohout. „Ale jinak tam nechodím, takže radit, co s tím, nemohu," dodal. U některých obyvatel v případě rekonstrukce areálu vzbuzují obavy nepřizpůsobiví obyvatelé ubytoven, kvůli kterým už před několika lety zavedlo město na jinak neudržovaném koupališti vstupné. „Ať město dá peníze raději na něco jiného. Když to opraví, nepřizpůsobiví to zase zničí," řekla Deníku jedna z obyvatelek. Jméno uvést nechtěla, redakce jej však zná.

Jak to bude s janovickým koupalištěm vypadat do budoucna, by mělo být v letošním roce už jasnější. „Letos investujeme zhruba šest set tisíc korun do projektové dokumentace, která by měla stanovit, jak by případná rekonstrukce koupaliště měla vypadat," předeslal Linhart.