Hospic a dětská skupina v Klatovech se dále odkládají

Klatovy – Vedení Klatovské nemocnice mělo velké plány, že v budově, kde bývalo plicní oddělení, zřídí dětskou skupinu a vybuduje tam hospic. Zatím však zůstává jen u plánů.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Karel Pech

Poprvé se o zřízení hospicu začalo mluvit koncem roku 2015 ještě pod vedením Františka Lešundáka, ale od té doby se nic nezměnilo a projekt je pozastaven. „V případě hospicových lůžek je nemocnice připravena je zřídit, pokud tato péče bude adekvátně hrazená. Hospicová lůžka lze zřídit za předpokladu, že systém financování ať už zdravotní nebo sociální péče pokryje náklady na takovou péči,“ vysvětlil mluvčí Klatovské nemocnice Jiří Kokoška.

Nabídka nemocnice měla být rozšířena o hospicovou a sociální péči, protože po těchto službách je na Klatovsku stále větší poptávka. „Spojení služeb sociálních a zdravotních je do budoucna velmi potřebnou a žádanou službou. Snažíme se proto, aby i občané klatovského okresu měli možnost si vybrat, v kterém zařízení budou pobývat. Budova bývalého plicního oddělení je bezbariérová a v relativně dobrém stavu. Navíc nabízí dostatek soukromí a v okolí je dostatek zeleně,“ uvedla již dříve krajská radní pro zdravotnictví Milena Stárková. O peníze jde i v případě dětské skupiny.

Dětská skupina čili jakási školka, která by měla mít kapacitu dvanáct dětí nemocničních zaměstnanců, by měla být v přízemí budovy. Nemocnice si od ní slibovala, že by se ženy po mateřské vracely dříve do práce „Záměr vytvořit zařízení pro výchovu dětí předškolního věku trvá a nadále se počítá s umístěním v objektu po plicním oddělení. Hledá se však vhodný model provozu a způsob financování,“ sdělil Kokoška.