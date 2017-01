Horskou službu zaměstnali o víkendu lyžaři

Šumava – Deset úrazů zaznamenala od sobotního rána do nedělního odpoledne Horská služba Šumava na Železnorudsku, v jižní části Šumavy musel dva dny po sobě po srážkách na stejné sjzdovce pro zraněné přiletět vrtulník.

Horská služba. Ilustrační foto.Foto: Deník/Rostislav Kutěj

„V sobotu jsme vyjížděli šestkrát, v neděli zatím čtyřikrát, kromě Špičáku i například na Alpalouku, Belveder nebo do areálu Nad Nádražím," upřesnil člen Horské služby Ladislav Vybíral s tím, že šlo vesměs o lehčí úrazy. "Kolega ošetřoval otřes mozku, byla tam zlomenina zápěstí, zhmoždění zápěstí, vyymknuté rameno nebo několik poraní kolen," upřesnil Vybíral s tím, že díky ideálnímu počasí byly všechny železnorudské areály plné.

Se zraněními to bylo horší na jihu Šumavy, kam musel v pátek i v sobotu letět vrtulník letecké záchranné služby. V pátek z areálu Kramolín u Lipna nad Vltavou odvezl po vzájemné srážce oba lyžaře. Dva muži ve věku 21 a 45 let se podle všeho v pátek odpoledne srazili v plné rychlosti na kramolínské sjezdové trati č. 4. Vzhledem k tomu, že u jednoho z lyžařů měli členové Horské služby podezření na závažné poranění páteře a i zranění druhého by mohla být komplikací pro obvyklý transport, požádali o spolupráci vrtulník Letecké záchranné služby Armády ČR. „Mají k dispozici stroj, do kterého můžeme naložit oba dva, takže jsme zraněné zafixovali a ve spolupráci s posádkou vozu rychlé zdravotnické pomoci z Vyššího Brodu je převezli k chatě Šumavanka, kde vrtulník dosedl," upřesnil zasahující člen Horské služby Aleš Fejfar.

V sobotu dopoledne na stejné sjezdovce starší muž v plné rychlosti narazil do jedenačtyřicetileté ženy. "Pán žádné zranění neměl, ale žena utrpěla zlomeninu pravé dolní končetiny," uvedl Fejfar. I v tomto případě bylo zranění natolik vážné, že horští záchranáři po konzultaci s dispečinkem linky 155 požádali o pomoc vrtulník Armády ČR. „Paní jsme pak zafixovali do vakuové matrace a šetrně dopravili k nám na stanici HS. Když vrtulník Letecké záchranné služby přistál na nedalekém heliportu, převezli jsme k nám i lékařku a zdravotníka z jeho posádky," uvedl Aleš Fejfar. Členové posádky vrtulníku pak lyžařce poskytli základní ošetření, společně s horskými záchranáři jí transportovali k vrtulníku a dále pak do Českých Budějovic k dalšímu ošetření.

„Musímdůrazně apelovat na návštěvníky hor, aby nepodceňovali aktuální situaci na sjezdových tratích. Počasí i sněhová pokrývka přejí lyžování a tratě na Šumavě jsou v těchto dnech skoro až přeplněny," varoval náčelník Horské služby Šumava Michal Janďura. Takřka stejný případ ve stejném skiareálu během dvou po sobě následujících dnů je podle něj neobvyklý a jen ukazuje, jak lyžaři "dodržují" zásady bezpečnosti a jak jsou "pozorní" k okolí během rychlé jízdy.