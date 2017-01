Horská služba vyjížděla ke dvěma pádům z výšky

Šumava - Na to, jaký byl víkend na Šumavě, jsme se zeptali člena Horské služby Šumava Aleše Jandy.

Ilustrační foto. Foto: Deník/ Jiří Kopáč

Víkend byl docela poklidný, čekali jsme, že to bude horší. V sobotu jsme měli jeden úraz, kterým bylo vymknutí ramenního kloubu. V neděli byl do poledne klid. V pátek toho bylo více, to jsme vyjížděli k sedmi úrazům. Mezi vážnějšími byl pád z balkonu v Železné Rudě. Byl tam povolán vrtulník, ale po příjezdu zdravotnické záchranné služby na místo byl odvolán, protože muž měl jen naraženou kostrč a bylo podezření na úraz krční páteře. Byl tak převezen do Klatovské nemocnice. Další páteční vážnější úraz utrpěl dvanáctiletý chlapec, který spadl ze tří metrů v lyžařské areálu Špičák, kde lezl na nástupní stanici nad kasami. Měl tržnou ránu na hlavě a bylo podezření na úraz krční páteře, protože si stěžoval, že ho brní ruce. Na místě ho vyšetřil náš lékař a poté byl rovněž odvezen do Klatovské nemocnice.