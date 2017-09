Hokejoví Indiáni hrají v Klatovech, pro tamní tým je to událost

Plzeň – Poslední přípravný zápas sehraje hokejová Plzeň v neděli od 17.00 hodin v Klatovech s tamním druholigovým celkem, který je zároveň farmou Škodovky.

Ilustrační fotoFoto: Deník / VAIZ Zdeněk

Je to šance naposledy otestovat součinnost týmu před vstupem do nového ročníku extraligy příští pátek, ale pro Indiány půjde spíš o vytržení z tréninkového stereotypu. Zato pro hostitelský celek Klatov je to událost.

„Zvlášť pro naše mladé hráče je takový zápas výzvou a motivací se ukázat. I pro region to je tahák. Na utkání by mělo přijít hodně diváků, i ti mladí, a je to šance přitáhnout zase víc dětí k hokeji,“ myslí si klatovský trenér a bývalý excelentní útočník Pavel Vostřák. „Ze soupeře máme respekt, ale nechceme hrát odevzdaně. Strašně nerad prohrávám a to samé chci vyburcovat v hráčích. Doufám, že to na ledě bude vidět,“ podotkl klatovský kouč.

Jeho tým naposledy padl v Praze se Slavií 2:6, zatímco Škodovka prvoligového soupeře porazila na jeho ledě 4:0.

„Věřím, že hráči i k poslednímu zápasu před extraligou přistoupí zodpovědně. Utkání v Klatovech jsme chtěli hrát až v týdnu, nakonec je to už v neděli, ale je to lepší než jen trénovat. Přece jen do pátku, kdy začínáme ligu doma s Litvínovem, ještě pár dní je,“ řekl plzeňský asistent Jiří Hanzlík.