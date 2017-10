FOTO: Hojsova Stráž má první šumavský orloj

Hojsova Stráž – Centrum Hojsovy Stráže nově zdobí první šumavský orloj, který sestrojil Zdeněk Landa z Prahy, který je ale srdcem Šumavák.

„K rozhodnutí sestavit orloj mě svým způsobem přivedl kamarád, hodinář Pepík Matoušek, který mi bohužel před týdnem zemřel a jemuž jsem se dvacet let díval na ruce. Bylo to takové kamarádské hecování o tom, jestli amatér může fušovat do hodinářského řemesla. S konstrukcí prvního stroje jsem začal 14. května 2014. Už tehdy jsem se rozhodl, že pokud se mi to podaří, orloj bude stát v Hojsově Stráži, v obci, kam jezdím už čtvrt století a přirostla mi k srdci. Snad orloj přispěje k tomu, aby se Hojsovka dostala do povědomí širší veřejnosti,“ přeje si Landa, který na stavbě orloje strávil víc než deset tisíc hodin.

MNOHO FUNKCÍ

Součástí orloje je čtyřiadvacetihodinový číselník, otočné kruhy s hodinovými ručičkami, které kromě středního slunečního času ukazují i čas hvězdný, datum a kalendářní měsíc, znázorňují pohyb Slunce znameními zvěrokruhu, aktuální fázi Měsíce, dny uplynulé od novu a vzájemné aspekty Slunce a Měsíce. Nechybí ale ani bicí stroj, který každé poledne odbije prvních osm tónů české státní hymny a po jejich doznění smrťáček dvanáctkrát zazvoní na zvon. Nakonec byl vyroben stroj pohánějící otočnou mapu hvězdné oblohy a takzvanou dračí rafiji, která predikuje zatmění Slunce a Měsíce. Stroj zároveň pohání ručičky dvou menších číselníků, které ukazují časy východů a západů Slunce v daný den.

„V současnosti jsou všechny stroje spřaženy a fungují ve zkušebním provozu, oficiální zprovoznění se uskuteční 17. listopadu,“ sdělil na závěr Landa.