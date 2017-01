GALERIE: V Klatovech zahájili Tříkrálovou sbírku

Klatovy - Před jezuitským kostelem v Klatovech byla ve středu zahájena Tříkrálová sbírka.

V úvodu vystoupili žáci ze ZŠ Čapkova se svým představením, následně koledníkům požehnal emeritní biskup František Radkovský. Na závěr přijeli tři králové v kočáře taženém koňmi. „Tříkrálová sbírka se bude konat do 15. ledna. V současné době jsme rozdali 109 kasiček a počítáme, že budeme ještě další přidávat. Budeme se snažit obejít všechny domácnosti, ale jelikož nám do plánů může vstoupit počasí i nemocnost, může se stát, že se všude nedostaneme. Proto máme letos jednu novinku. Ti, kteří by chtěli i tak přispět na Tříkrálovou sbírku, mohou přijít do klatovské České spořitelny, kde budeme mít kasičku a tam mohou svůj příspěvek dát," řekla ve čtvrtek ředitelka Oblastní charity Klatovy Marie Malkusová.