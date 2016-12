GALERIE: Motorkáři se sjeli u stromečku a podpořili charitu

Klatovy – Sedm tisíc pět korun pro klatovský Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Oblastní charity Klatovy mezi sebou vybrali motorkáři z Klatov a okolí, kteří se tradičně na Štědrý den sjeli u vánočního stromu na klatovském náměstí. Šlo o pomoc v rámci projektu ČSOB pomáhá regionům.

„Dostali jsme se do finále, kde soutěžíme ještě se třemi dalšími neziskovými organizacemi z Plzeňského kraje. Pokud se nám podaří vybrat od veřejnosti nejvyšší částku, obdržíme dalších padesát tisíc korun," vysvětlila vedoucí domova Martina Blažková. Za peníze z projektu by v domově rádi dokončili už před několika lety započatou rekonstrukci podkroví domova v Měchurově ulici v Klatovech. „V podkroví jsou dva pokoje pro maminky, sociální zařízení a kuchyně. Před několika lety jsme s rekonstrukcí začali, ale na pokračování už se nám nedostávalo finančních prostředků. Tuto akci vidíme jako obrovskou příležitost, abychom konečně mohli rekonstrukci dokončit," doplnila Blažková.

Když se o projektu dozvěděli motorkáři, kteří se každoročně na Štědrý den sjíždějí u vánočního stromu na klatovském náměstí, rozhodli se Domovu svaté Zdislavy pomoci a uspořádali mezi sebou na srazu u stromečku neveřejnou sbírku. „Jsme takoví soutěživí od přírody, tak jsme si řekli, proč by nemohl vyhrát právě klatovský domov. Udělali jsme to hlavně proto, abychom pomohli maminkám, které mají těžší osud. Ale je to i proto, abychom ukázali, že motorkáři nejsou jen banda bezmozků a dobrovolných dárců orgánů, jak si lidé často myslí, ale že je to parta lidí, kteří se dokáží sejít, domluvit a podpořit dobrou věc," vysvětlil Josef „Hroch" Heller z pořádající motorkářské party Luby 66. „Nebyli to ale jen motorkáři z naší skupiny Luby 66, ale velká parta motorkářů, přátel z Klatov a okolí," dodal Heller.

Vedoucí Domova sv. Zdislavy motorkářská iniciativa potěšila. „Jsem velmi mile překvapená a chtěla bych všem velmi poděkovat, že i v tomto počasí na Štědrý den si našli chvíli a přijeli podpořit dobrou věc," uvedla Blažková.

Klatovský Domov svaté Zdislavy nabízí azyl matkám s dětmi nejen z Klatovska. „Naše zařízení pomáhá maminkám s dětmi a těhotným ženám, které se ocitnou v nějaké nepříznivé životní situaci. A my se jim snažíme pomoci, aby byly třeba už za půl roku za rok schopny od nás odejít a fungovat v běžném životě a překonávat překážky, které život přináší. Snažíme se upřednostňovat klatovské maminky, když jsme klatovské zařízení, ale pokud máme volnou kapacitu nebo je situace dotyčné maminky závažná, například týkající se domácího násilí, přijmeme samozřejmě i maminku odjinud. Velká část maminek u nás bývá z Plzně, ale jsme schopni přijmout ženy z celé České republiky," vysvětlila Blažková.

Podpořit klatovský Domov sv. Zdislavy v projektu ČSOB pomáhá regionům lze ještě do 6. ledna na čísle účtu 101 7777 101/0300 s variabilním symbolem 20165505 nebo přímo na stránkách projektu www.csobpomaharegionum.cz, kde lze nalézt i podrobné informace o jednotlivých soutěžících a průběžné pořadí.