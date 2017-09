FOTOGALERIE: Ve Strážově slavili pouť

Strážov - Bohatý program nabídla o víkendu pouť ve Strážově. Na své si přišly všechny generace.

Do budovy radnice se vydali ti, kteří si chtěli prohlédnout výstavu ovoce a zeleniny tamních zahrádkářů, krajkářek, ale také fotografií Jana Kavaleho. Ve školním dvoře byla naopak k vidění výstava drůbeže a holubů. Pro děti nechyběly na náměstí atrakce. V neděli se konal slavnostní průvod je kostelu, kde se konala mše. Tu celebroval generální vikář plzeňského biskupství Krzysztof Dędek a její součástí bylo rovněž poděkování za úrodu. Během nedělního odpoledne vyhrávala na náměstí chodská kapela Dupalka. Na své si přišli i příznivci sportu, kdy v sobotu mohli fandit volejbalistům a v neděli přišel na řadu fotbal. „Na pouť do Strážova jezdíme každý rok. Je tady klid a je toho hodně připraveno. Není to žádný shon jako na velkých poutích a děti se tady také vyskotačí. Líbí se nám tady. Chodíme se podívat na výstavy, které jsou vždy pěkné, a děti samozřejmě na atrakce,“ řekla jedna z návštěvnic Zuzana Rádlová z Klatov.