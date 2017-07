FOTOGALERIE: V parku bude stezka v korunách stromů

Klatovy – Další část obnoveného historického parku byla v úterý slavnostně otevřena v Mercandinových sadech v Klatovech. Příchozí viděli v největším městském parku nejen tradiční přestřižení pásky, ale i výjev z doby jeho založení či vystoupení Vladimíra Hrona nebo skupiny Pelíškové.

„První dvě etapy přišly na více než 30 milionů korun. Udělali jsme v nich revitalizaci rybníka, obnovu zeleně, udělaly se chodníky a to, co se podařilo asi nejvíce, je, že před Kolonádou se vytvořil prostor, který by měl být srdcem celého parku,“ zbilancoval dosud zhotovené dílo klatovský místostarosta Václav Chroust.

Práce ale zdaleka nekončí, v plánu je i zbývající, třetí etapa. Týká se zadní části parku. „Rádi bychom tam zhotovili prostor pro vyžití dětí, ale i třeba starší generace. Měly by tam být cvičící stroje pro seniory, hřiště pro děti ve věku 6 až 12 let a zážitková stezka v korunách stromů,“ prozradil starosta Klatov Rudolf Salvetr s tím, že vše by město chtělo mít hotové v roce 2018. Náklady se podle něj v tuto dobu těžko odhadují, ale měly by se pohybovat mezi 10 a 13 miliony korun.

KAŠNU PŘESTĚHUJÍ

Z prostoru před Kolonádou byla při rekonstrukci odstraněna kašna, která se do daného prostoru nehodila. Z Klatov ale úplně nezmizí. „Jde o kašnu, která zhruba od roku 1827 do roku 1906 stávala na Rybníčkách u sochy sv. Jana Nepomuckého. A my bychom byli rádi, kdyby se tam vrátila zpět,“ řekl Deníku Ivan Rubáš ze spolku Přátelé české historie. Podle Salvetra je reálné, že se tam skutečně vrátí. „Není ale možné posadit kašnu do trávníku, je potřeba upravit prostranství. Chceme si proto nechat zpracovat projekt, jak by měl tento prostor vypadat,“ vysvětlil Salvetr.