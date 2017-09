FOTOGALERIE: Mnoho lidí přilákal sraz rodáků a přátel Chudenicka

Chudenice – Po 25 letech se v Chudenicích konal sraz rodáků, a to při příležitosti 425. výročí povýšení Chudenic na městečko císařem Rudolfem II.

„Součástí setkání rodáků a přátel Chudenicka byl kulturní program ve stanu, souběžně s ním je otevřena také výstava zahrádkářů a historických fotografií z činnosti spolků,“ uvedl starosta Chudenic Martin Dolejš.

Kromě nachystaného programu se návštěvníci prošli také po městě a mohli zhodnotit, co vše se tam změnilo od dob, kdy například Chudenice opustili. „Mámě krásné náměstí, které ale ještě není zcela podle našich představ,“ poznamenal starosta.

K příležitosti srazu rodáků byla vydána také nová publikace Perličky z historie Chudenicka. „Jde o výtah ze všech publikací, které kdy o Chudenicích byli. Skupina lidí se tomu věnovala a sestavila tuto brožuru,“ dodal Dolejš.

Součástí programu bylo také předání čestného uznání in memoriam Josefu Burdovi, který byl v Chudenicích učitelem, ředitelem a kronikářem za jeho celoživotní přínos v oblasti školství, písemnictví a kultury.

Mimo toho byl předán plyšák otci nejmladší občanky Chudenic a také květina naopak nejstarší obyvatelce, která na Chudenice nedá dopustit. „Chudenice jsou mým rodištěm a žije se mi zde dobře. Celý život nebyl radostný, přišel smutek i starosti, ale vše se dá překonat. Miluji Chudenice tělem i duší a tak se i to špatné, co se zde stalo, dá odpustit. Město se proměňuje, ale přiznám se, že jsem měla ráda jiné Chudenice, kdy tady bylo vše zastoupené. Byla tady dříve přátelštější a upřímnější atmosféra, ale dnes se doba mění a takové je to všude,“ řekla Anna Horáková, které je nyní úctyhodných 96 let a ráda vzpomíná na své první zaměstnání, které měla u Czerninů.

Během setkání rodáků se také konal v kostele koncert chudenické rodačky a operní pěvkyně Jitky Soběhartové. O závěr akce se postarala Malá muzika Nauše Pepíka.