FOTOGALERIE: Kluci v Bolešinech nezlobili

Bolešiny - Hlavně klukům libovolného věku byla určena sobotní akce v bolešinském kulturním domě. Jmenovala se Kdo si hraje, nezlobí a pořádal ji Modelklub Bolešiny.

„Jsou tu k vidění veškeré věci, které v modelařině dokážeme. Je to hlavně pro děti, abychom je přilákali k tomuto krásnému koníčku, aby pouze neseděly doma u počítače," uvedl předseda bolešinských modelářů Josef Frána.

Pro děti měl Modelklub Bolešiny i modelářský kroužek. „Měli jsme dílnu v kulturním domě a na kroužek nám chodilo dvanáct dětí. Bohužel v současnosti prostory nemáme, ale máme už stavební povolení k rozšíření budovy na našem modelářském letišti, kde bychom dílnu chtěli zařídit. Je to ale o penězích, pokusíme se sehnat nějaké sponzory, případně nějakou dotaci," vysvětlil Frána.

Podívat se přijel do Bolešin i Ivan Rubeš z Neznašov. „Nejvíc nás baví pohyblivá expozice. Syna to zajímá, bavilo by ho to, chtěl by jezdit," zaujala Rubeše část s rádiem řízenými modely stavebních strojů a nákladních automobilů.