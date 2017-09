FOTOGALERIE: Klatovští hasiči získali dvě medaile

Mochtín - Na sportovišti v Mochtíně v pátek změřili síly hasiči. Konal se tam již XXII. ročník soutěže seniorů a zároveň V. ročník soutěže denních příslušníků v požárním útoku družstev HZS krajů a HZS podniků.

„Letos se do soutěže přihlásilo sedm týmů seniorů – příslušníků starších 40 let, do soutěže denních příslušníků se přihlásilo šest týmů,“ zbilancovala krajská mluvčí hasičů Pavla Jakoubková s tím, že nejstaršímu účastníkovi bylo 63 let. Soutěž seniorů ovládli hasiči z Plzně, denním příslušníkům pak kralovaly Domažlice. Na snímku jsou senioři z Klatov, kteří skončili druzí, klatovské ženy obsadily třetí místo.