FOTOGALERIE: Klatovskou kolonádu obsadili běžci

Klatovy – Slunečné počasí přilákalo minulou sobotu do Mercandinových sadů v Klatovech, kde se konal 2. ročník Běhu klatovskou kolonádou, 177 běžců.

Zaběhat si přišlo i spoustu příležitostných běžců, ale z vítězství se radovali trénovaní borci. V kategorii mužů, kteří běželi 6 km, zvítězil Vlastimil Zwiefelhofer ml. z Atletiky Klatovy. Mezi ženami byla na trati dlouhé 4,5 km nejlepší jeho klubová kolegyně Petra Dolejšová.

Hlavnímu závodu předcházely běhy v 13 dětských kategoriích. Celkem se za pamětní medailí rozběhlo 95 dětí. „Malí závodníci si mohli zasoutěžit s Domem dětí a mládeže Klatovy, zaskákat si v nafukovacím hradě, nechat si namalovat na tvář veselý obrázek nebo si dát zmrzlinu ve zmrzlinovém autíčku manželů Bártlových. Dospělí se v cíli mohli občerstvit těstovinami se zeleninou nebo si dát výborný domácí moučník,“ popsal doprovodné aktivity hlavní pořadatel Pavel Matejčík.

Závod byl součástí okresního seriálu běhů mimo dráhu Husqvarna Cup 2017, který pokračuje 28. září během Podzimním Železnorudskem v Železné Rudě. Běh chudenickým Žďárem, který byl plánován na sobotu 28. října, byl přesunut o den na neděli 29. října.



Běh klatovskou kolonádou 2017 – výsledky

Muži (6 km): Do 39 let (21 běžců): 1. Vlastimil Zwiefelhofer (Atletika Klatovy) 21:49 min, 2. Petr Urban (TJ Sokol Chudenice) 23:15 min, 3. David Hajžman 23:35 min. 40 – 49 let (11): 1. Jindřich Kočárek (M. Lázně) 22:54 min, 2. Luboš Rákosník (JHKMA Č. Budějovice) 23:00 min, 3. Norbert Švarc (Mílaři Domažlice) 23:36 min. 50 – 59 let (4): 1. Karel Voráček (Sokol Dolany) 25:17 min, 2. Alois Šatra (Tatran V. Hydčice) 25:17 min, 3. Miroslav Benda (Domažlice) 25:37 min. 60 – 69 let (3): 1. Jiří Královec (Mílaři Domažlice) 27:59 min, 2. Zdeněk Rus (KČT Nýrsko) 28:16 min, 3. Jiří Janka (Vlčák Tupadly) 41:30 min. 70 let a starší: 1. Otakar Kučera (Sokol Přeštice) 31:41 min, 2. František März (Sokol Kout) 41:30 min.

Ženy (4 km): Do 35 let (14 běžkyň): 1. Petra Dolejšová (Atletika Klatovy) 18:17 min, 2. Barbora Šturmová (Forrest Gump team) 19:31 min, 3. Nikol Linková 20:26 min. 36 – 49 let (17): 1. Stanislava Forsterová (SC Marathon Plzeň) 19:52 min, 2. Eva Perglerová (Přeštice) 20:46 min, 3. Jitka Tomanová (TJ Drahonice) 21:30 min. 50 let a starší (6): 1. Iveta Burešová 28:15 min, 2. Zdeňka Uldrichová 35:37 min, 3. Hana Schwarzová (obě Rodenstock) 35:37 min.



Vítězové dětských kategorií:

Dorostenci roč. 1999 – 2002: Lukáš Kalivoda (Fischer Ski Club Vimperk).

Žáci: Roč. 2003 – 2004: Lukáš Kalivoda (Fischer Ski Club Vimperk). Roč. 2005 – 2006: Michal Pergler (ŠAK Přeštice). Roč. 2007 – 2008: Šimon Lehký. Roč. 2009 – 2010: Filip Šnejdar. Roč. 2011 – 2012: Martin Kocum.

Žákyně: Roč. 2003 – 2004: Michaela Hajsová. Roč. 2005 – 2006: Ema Vanišová (SA Špičák). Roč. 2007 – 2008: Bára Rendlová (Atletika Klatovy). Roč. 2009 – 2010: Natálie Švarcová (Mílaři Domažlice). Roč. 2011 – 2012: Alena Ouřadová.

Děti roč. 2013 a mladší: 1. Jonáš Bouberle (TJ Kout na Šumavě).