FOTOGALERIE: Klatovskem se proháněly trabanty

Běšiny – Trabantům patřil o prodlouženém prvomájovém víkendu Eurocamp Běšiny, ve kterém se konal sraz k 50. výročí AMK Trabant Plzeň.

Historické automobily z východoněmeckého Cvikova si mohli zájemci prohlédnout i v Klatovech nebo Železné Rudě.

Několik desítek diváků dorazilo v sobotu odpoledne i na běšinskou náves, kde měli „trabantisté“ naplánovanou jízdu zručnosti. „Zatím máme jen patnáct posádek, v pátek nám počasí nepřálo, pršelo. Další ale postupně přijíždějí během srazu. Začali jsme slalomem do vrchu na trase Podolí – Tržek, po obědě jsme jeli „BOASku“, branně orientační automobilovou soutěž z Chlistova do Velhartic a sobotní program ukončil slalom v Běšinech na návsi, v neděli pojedeme do Klatov a do Železné Rudy do Železné Rudy, projedeme tak téměř celé Klatovsko,“ přiblížil program srazu za AMK Trabant Plzeň Lukáš Frčka z Klatov, který jezdí čtyři roky s Trabantem 601 po svém dědovi. „Když děda zemřel, trabant zůstal a nevěděli jsme, co s ním. Babička nemá řidičák, dát ho do šrotu jsem nechtěl, děda ho měl rád. Tak jsme ho zkusili prodat. Nikdo ho ale nechtěl, tak, když už jsem i já svolil, že ho dáme do šrotu, jsme řekli, že ho na poslední jízdu vezmeme do Cvikova na mezinárodní sraz. Tam jsem potkal partu nadšenců z plzeňského trabantklubu a po cestě zpátky už bylo jasno, trabant zůstává. Jezdím s ním přes čtyři roky, je z roku 1973. Jede výborně, v roce 2015 jsme s ním podnikli cestu do Monaka a zpět přes Švýcarsko, ujeli jsme 3200 kilometrů bez jediné závady,“ pochlubil se Frčka.

Do Běšin se přijela na trabanty podívat i osmdesátiletá Anna Přerostová z Horažďovic. „Když jsem si to přečetla v novinách, musela jsem se jet podívat. Trabanta jsem měla asi čtrnáct let. Koupila jsem ho v roce 1972 a moc mi posloužil. Pak jsem ho nechala synovi, ten ho dal kamarádovi a už je pryč. Ale kdybych ho měla, ráda bych si za to sedla,“ smála se seniorka.

V současnosti má plzeňský trabantklub zhruba sto dvacet členů. „Klub byl založen v roce 1967, asi dva roky poté, kdy se k nám začalo dovážet „šestsetjedničky“. V té době byl problém se sháněním náhradních dílů i se servisem. Kluby vznikaly pod Svazarmem po celé republice a „suplovaly“ tehdejší Mototechnu. Plzeňský klub měl až 1500 členů včetně například státních lesů, náhradní díly totiž potřebovaly shánět i organizace,“ přiblížil historii plzeňského klubu jeho předseda Petr Pihlík, který do Běšin přijel třiapadesát let starým Trabantem 600 kombi. „Je prakticky v původním stavu, a to tak, že by nebyl problém teď do něj sednout a jet k Baltskému moři, na Rujanu, jako se jezdívalo za socialismu,“ řekl Deníku Pihlík.