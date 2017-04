FOTOGALERIE: Jezdil ve formuli 1, teď vyhrál „Vltavu“

Klatovy – Bývalý pilot formule 1 Éric Comas z Francie ovládl 26. Historic Vltava Rallye s velkým náskokem.

Už první den 26. Historic Vltava Rallye ukázal bývalý pilot formule 1 Érik Comas z Francie na voze Lancia Stratos HF, že je hlavním favoritem na vítězství v závodě ME historických automobilů. Z pěti rychlostních zkoušek čtyři vyhrál a do sobotní etapy vstupoval s náskokem 32 sekund před druhým Italem Luciem Da Zanchem s Porsche 911 SC.

Dvěma výhrami odstartoval Comas i v sobotu a navýšil svůj náskok na druhé místo, na které se v 7. RZ dostal Ville Silvasti z Finska s Porsche 911 RS, až na 1:24 min. V 8. A 9. RZ, které vyhrál, se Fin Francouzovi přiblížil na 1:10 min, ale vedoucí muž průběžného pořadí už drama nepřipustil a v cíli na klatovském náměstí Míru mohl převzít pohár pro vítěze. Comas byl v Klatovech blízko vítězství už minulý rok, ale v městské RZ ho zradila technika. „Byl jsem překvapen už loni, když jsem vedl, to jsem nečekal. Při vzpomínce na městskou rychlostní zkoušku jsem ale nebyl úplně ve své kůži. Tato rallye se mi hodně líbí, je to úplně něco jiného než soutěže, které se jezdí na jihu. Užíval jsem si to. Jen lituji, že nemluvím česky,“ byl v cíli šťastný francouzský pilot, který zvládl i náročné podmínky druhého dne, kdy se jezdci museli vyrovnat s deštivým počasím.

Silvasti musel ještě v závěrečných RZ čelit tlaku Da Zancheho, kterého nakonec po 14 RZ překonal o 17 sekund. Italský jezdec se tak hned při své premiéře na Vltavě umístil na stupních vítězů. Čtvrtý skončil vítěz loňského ročníku Valter Christian Jensen z Norska, který vyměnil Porsche 911 RS za BMW M3. Na pátém místě skončila druhá Lancia Stratos HF ve startovním poli, kterou řídil Steve Perez z Velké Británie. Jeden z favoritů, Mats Myrsell, odstoupil už v Klatovském okruhu kvůli poruše převodovky.

V mistrovství ČR historických automobilů zvítězil Stanislav Budil s vozem BMW 2002 TI, který se v poslední RZ dostal před Jana Freie se Škodou 130 LR. Frei vedl celý závod, ale v poslední RZ po chybě ztratil a spadl na druhé místo. „Po prvním dni jsem tomu nevěřil, že by to mohlo dopadnout takto. Honza Frei nám nadělil asi 1:20 min a říkal jsem, že je hotovo, že si to už bez problémů udrží. Ale stalo se, co se stalo, to je prostě rallye. Závod byl nádherný, dařilo se nám trefovat do obutí, povedlo se nám nastavit auto na vodu, všechno prostě klaplo,“ řekl po závodě nejlepší jezdec v klasifikaci českého šampionátu. V absolutním pořadí byl Budil třináctý a Frei hned za ním. Na třetím místě v mistrovství ČR dojel Petr Michálek se Suzuki Swift GTi.

Výsledky 26. Historic Vltava Rallye – 14 RZ, 16,7 km

1. Érik Comas / Yannick Roche (FRA, Lancia Stratos HF), 2. Ville Silvasti / Jonne Halttunen (FIN, Porsche 911 RS), 3. Lucio Da Zanche / Daniele De Luis (ITA, Porsche 911 SC), 4. Valter Christian Jensen / Erik Pedersen (NOR, BMW M3), 5. Steve Perez / Carl Williamson (GBR, Lancia Stratos HF).

Mistrovství ČR: 1. Stanislav Budil /Petr Vejvoda (BMW 2002 TI), 2. Jan Frei / Petr Šlegl (Škoda 130 LR), 3. Petr Michálek / Roman Maryška (Suzuki Swift GTi).