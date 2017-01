FOTO: Vyhrály Café Jednorožec, Second help a Studio krásy

Klatovy – Na klatovské radnici byly v úterý vyhlášeny výsledky ankety Nejlepší provozovna roku 2016 v Klatovech.

Hlasovat mohli lidé pomocí hlasovacích lístků nebo na webových stránkách města ve třech kategoriích – restaurační zařízení, obchod a služby. „Šlo o šestý ročník ankety, v kterém se sešlo okolo 1800 hlasů," informoval tajemník klatovské radnice Milan Jarošík.

V kategorii restaurační zařízení byl na třetím místě bufet v kulturním domě Družba, jehož provozovatelem je společnost M&P Catering s. r. o. Druhé místo získala kavárna a cukrárna Mléčná v Klatovech, kterou provozuje Michal Košan. Vítězství v této kategorii opětovně obhájila provozovna Café Jednorožec, kterou provozují manželé Jan a Jana Aschenbrennerovi. „Jsem moc ráda. Děkuji našim zákazníkům a kolegům, protože bez nich by to nešlo," uvedla Aschenbrennerová.

V kategorii obchod nebylo uděleno třetí místo a o první a druhé se dělily dvě provozovny Second help, jejichž provozovatelem je o. p. s. Možnosti tu jsou. „Jsme překvapené. Děkujeme spokojeným zákazníkům, kteří nás podpořili. V Klatovech fungujeme od roku 2013, kdy jsme otevřeli pobočku na náměstí, a vloni v květnu jsme otevřeli další v Nádražní ulici. Jsme rádi, že se zákaznicím u nás líbí a chodí k nám," řekla zástupkyně vedoucí prodejen Second help v Klatovech Adéla Charvátová.

V kategorii služby třetí místo obsadila optika v Klatovech, jejímž provozovatelem je společnost Optiplast Eyewear. Druhou příčku získal autoservis Auto Nejdl a vítězem se stalo Studio krásy v Randově ulici. „Jsme moc rádi, velice si toho vážíme. Kdyby nám zákazníci nedávali hlasy, tak bychom tady dnes nebyli. Proto především jim patří velký dík," řekla kadeřnice Helena Hejduková.